Kleiputblunder: gemeente stopt nu wel met dumpingen

WINTERSWIJK - De dumpingen van ladingen grond in de kleiput in Winterswijk, zijn per direct gestopt. Dat laat wethouder Inge Klein Gunnewiek (VVD) weten aan de gemeenteraad, tijdens een debat over de kwestie.

Afgelopen dagen werd duidelijk dat Winterswijk blunderde, door toe te staan dat niet gecontroleerde grond in de kleiput werd gestort. De kleiput is een waterplas in een natuurgebied aan de rand van het dorp.

200 vrachtwagens vol grond

Volgens afspraak wordt daar 200.000 kuub grond in het water gedumpt. Maar tegen de regels in, is afgelopen tijd grond gestort die niet gecontroleerd is op de chemische stof PFAS, die kankerverwekkend zou zijn. Het gaat om een partij van 2.700 kuub, vergelijkbaar met pakweg 200 vrachtwagens.

De wethouder ging afgelopen week diep door het stof, toen bleek dat de gemeente geblunderd had. Ze zei dat dit op advies was gedaan van Waterschap Rijn & IJssel. Het waterschap erkent verkeerd geadviseerd te hebben. Maar van stilleggen van het werk was toen nog geen sprake.

Nu wel stilgelegd

Wethouder Klein Gunnewiek stelt nu dat er onderzoek gedaan wordt naar de gang van zaken. Tot duidelijk is hoe het nu verder moet met de grondstortingen, zijn de werkzaamheden stilgelegd. Onbekend is hoe lang dat duurt.

Aangifte doen

Het dossier kleiput ligt gevoelig in het dorp. Een groep bezorgde Winterswijkers verenigd in Actiegroep Behoud Kleiput (ABK) is verbolgen over de gang van zaken rond de niet gecontroleerde partij grond en overweegt aangifte te doen van een milieudelict.

ABK strijdt al lange tijd tegen de dumpingen. De club bood vorig jaar ruim 2100 handtekeningen aan bij de gemeente om die te stoppen. ABK vreest overlast van vrachtauto’s die de grond af- en aanvoeren en is bang dat de licht vervuilde grond die in de plas terecht komt, op lange termijn schadelijk is voor de natuur.

Wil je meer lezen over de dumping van niet-gecontroleerde grond in de kleiput in Winterswijk, kijk dan in ons dossier.