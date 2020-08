Kleurrijke visser bij het Galgenveld in Borculo: ijsvogel kijkt uit over de Slinge

„Deze kleurrijke visser zat even heerlijk op een tak boven de Slinge. Met wat geduld en een verdekte plaats is het gelukt om hem vast te leggen”, aldus Hilhorst.

In Berkelland kun je de ijsvogel als je geluk hebt spotten bij de Oude Berkeltak in Mallum bij Eibergen, maar ook in Neede (oude spoorbaan), Ruurlo (Baakse Beek) en dus in in het Galgenveld in Borculo, waar de oude Slinge weer meandert.