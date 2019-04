‘Klimaatbestendige’ tuin in Lichtenvoorde vangt pieken en dalen op

Video Achter­hoeks duo Suzan & Freek heeft eerste nummer 1-hit: ‘Langzaams­te hits zijn de grootste’

14:27 HARREVELD/ZIEUWENT - Sinds vrijdag prijkt ‘Als het avond is’ van muziekduo Suzan en Freek bovenaan de Top 40. Daarmee is het de eerste nummer 1-hit voor de Achterhoekse artiesten. Het liedje deed er 17 weken over om de toppositie te bereiken, een record. Volgens kenners is dat juist een compliment.