‘Klimaatpraat on tour’: dijkgraaf Hein Pieper vertelt over klimaatmaatregelen

Wie nu nog het water in zijn tuin heeft staan, is misschien minder bezig met droogte. Maar dat het klimaat van slag is, is duidelijk. En dat het in zijn algemeenheid slim is om water langer vast te houden, kan op basis van statistieken ook worden uitgelegd. Dijkgraaf Pieper is van 2015 tot vorig jaar vicevoorzitter geweest van de Unie van Waterschappen, met in zijn portefeuille internationale zaken en innovatie. Op dat laatste gebied gaat het snel over watermanagement, als je over maatregelen praat die in het kader van het veranderende klimaat nodig zijn.