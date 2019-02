Op zoek naar een nieuwe boswachter in de Achterhoek

17:15 ZELHEM - Staatsbosbeheer wil in de Achterhoek meer naar buiten treden. ,,We zijn te weinig zichtbaar en dat is niet goed. We hebben zoveel moois te bieden", verzekert teamleider Miranda Berendsen van de 11 regionale boswachters. Staatsbosbeheer heeft daarom een vacature uitgezet voor een mediagenieke boswachter die het publiek moet gaan bedienen.