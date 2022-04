Klimbos grote trots Het Sterrenpalet: leerlingen kunnen zich uitleven op eigen ‘survivalparcours’

Zutphense Schilders­buurt ligt straks vol met Stolper­stei­ne: ‘Bijzonder dat onze buurt dit zo omarmt’

In de Zutphense Schildersbuurt liggen eind deze maand in bijna elke straat Stolpersteine. Op vrijdag 29 april worden daar in 5 straten 21 nieuwe herdenkingsstenen onthuld voor joodse gezinnen. Die zijn in de oorlogsjaren weggevoerd. De meesten zijn gestorven in een van de vernietigingskampen.

19 april