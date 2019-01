DINXPERLO / EIBERGEN - Zoals het klokje thuis... Het spreekwoord gaat over tikken eigenlijk, dus los van de klank. Evengoed is het wel ‘thuiskomen’ voor het klokje van de vroegere gereformeerde kerk in Eibergen. Door bemiddeling van Dick Somsen kon het klokje deze week worden opgenomen in de collectie van het Grenslandmuseum in Dinxperlo.

Het klokje werd in 1859 gegoten door klokkengieter Van den Heuvel in Dinxperlo. Dat jaartal is in het brons vereeuwigd. Een kleine eeuw later - 1940 - belandde het op de kerk in Eibergen, die nu te koop staat. Een Eibergenaar had het in de buurtschap Holterhoek bij een boer in een fruitboom zien hangen om vogels te verdrijven.

Zwillbrock

Lang is gedacht dat het klokje van het gesloopte klooster van Zwillbrock dateerde, dat eerder bij de barokkerk hoorde. Maar dat was al weg voordat het klokje gegoten werd. Zodoende is nog onduidelijk waar het klokje oorspronkelijk van zich liet horen.

Klokkengieterij

In Dinxperlo wil men in het museum meer aandacht voor de periode waarin in dit grensplaatsje klokken werden gegoten. Van den Heuvel (1810-1886) begon na opleiding in Duitsland rond 1840 in Dinxperlo klokken te gieten. Wat na zijn dood van de klokkengieterij resteerde, ging in 1945 bij oorlogsgeweld in Dinxperlo verloren.

Ligging

in het Grenslandmuseum is veel aandacht voor de specifieke ligging van de dorpen Dinxperlo en Suderwick tegen elkaar aan weerszijden van de grens, waarbij straten ontstonden met een Nederlandse en een Duitse kant.