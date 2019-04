Klompenpad met overtocht: nieuwe wandelroute in Berkelland

Er is letterlijk nog geen meter bekend van de route die het nieuwe wandelpad in Rekken moet krijgen, maar één ding staat als een paal boven water: het trekpontje over de Berkel moet er sowieso in. Laat daar vooral geen misverstand over bestaan. Rekkenaar Gerard Lubbers zegt het lachend. Want het is ook eigenlijk niet meer dan logisch dat het voetveer in de route wordt opgenomen. Het is immers voor iedere wandelaar een leuke attractie.