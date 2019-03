‘Kluisjescontrole prima, maar het is niet onveiliger op scholen’

Rockmusi­cal over de oorlog in Doetinchem in de maak

6:44 DOETINCHEM - Er komt een rockmusical genaamd ‘Freyheyt’ over de oorlog in Doetinchem. Plan is om in augustus 2020 – 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog – een aantal voorstellingen te houden op De Bleek, bij de Oude IJssel.