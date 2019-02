Klus op zolder: mannen brengen het ledlicht in de Oude Mattheüs in Eibergen

Herdenking 75 jaar bevrijding gebeurt in de Achterhoek samen met Duitsers

7:30 DOETINCHEM/ZEVENAAR - De herdenkingen van 75 jaar vrijheid worden in de Achterhoek en de Liemers in 2020 gevierd in nauwe samenwerking met Duitse grensgemeenten. De aftrap is zondag 29 maart volgend jaar, waar een Nederlands-Duitse brunch is op de Heelweg in Dinxperlo met burgers, bestuurders, scholieren en kunstenaars van beide zijden van de grens.