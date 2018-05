KNMI geeft code geel af voor het oosten van het land

Plaatselijk kan er in korte tijd veel neerslag vallen en bovendien is er kans op zware windstoten. Van 16.00 tot 21.00 uur is in de provincie Gelderland code geel van kracht. 'Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen', waarschuwt het KNMI. In de loop van de avond verdwijnen de meeste buien weer.

Weerman Ben Lankamp van Weerplaza denkt dat vooral de Achterhoek en de zuidelijke rand van de Veluwe te maken krijgen met de bui. Ook Zwolle en Deventer kunnen nog een staartje van de bui meekrijgen. 'Het buienfront komt vanuit het oosten naar Nederland en trekt naar het westen.'

'Maar vandaag hebben we eerst een stralende dag. Het is zonnig en de temperaturen lopen op naar 24 of 25 graden.'

Zomers warm