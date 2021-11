Knuffelen op anderhalve meter in Eibergen, pal naast de slaapkamer van Sint?

EIBERGEN/NEEDE - De herinrichting van het Eibergse centrum is afgesloten met ultra-actueel straatmeubilair. In de Kluiversgang is een bijzonder bankje geplaatst. Je kunt daarop anderhalve meter uit elkaar zitten en tóch ‘innig’ contact hebben.

Hoe je dat voor elkaar krijgt? Kijk maar hoe de lantaarns het doen... Kwestie van lang genoeg zijn en een beetje naar elkaar toe buigen...

Kluiversgang voortaan Berkelpassage?

Wie het bankje bestudeert, merkt trouwens ook een bijzondere naamsverandering op. De Kluiversgang wordt een paar meter verderop met een watertappunt aan het begin van het winkelstraatje geafficheerd als ‘Berkelpassage’.

De Kluiversgang voortaan Berkelpassage?

Natuurlijk klinkt dat chique. En zo belandt water dat je naast je bekertje of drinkfles laat lopen, uiteindelijk natuurlijk wel in de Berkel. Maar zullen zich geen Kluivers gepasseerd voelen, nu hun lokale Kalverstraat het naamtechnisch over een andere boeg gooit? De gemeente Berkelland weet qua straatnaamgeving van niks.

Slaapkamer(s) van Sint

Probeer geen bestelling bezorgd te krijgen aan de Berkelpassage: die is voor PostNL en DHL en dergelijke nog onvindbaar. Terwijl juist Kluiversgang 10 dezer dagen een heel belangrijk adres is: het is dit jaar de slaapkamer van SInt.

Tekeningen en zo dus vooral niet adresseren aan de Berkelpassage 10, maar gewoon Kluiversgang aanhouden. Of nog beter: zelf door de bus doen. Sinterklaas gunt zijn fans een aardige kijk in zijn privéleven: hij mag anderen wel blij maken met allerlei digitaal vernuft, maar is zelf nog zo analoog als wat: typemachine op tafel, papieren plattegrond van Eibergen uitgevouwen op de bank.

Sints slaapkamer aan de Kluiversgang in Eibergen.

Sint online?

Dat wordt nog wat als Rutte en De Jonge oproepen om Sint per Skype, Teams en Zoom te consulteren omdat de goedheiligman zijn boosterprik nog niet heeft gehad... Jao Jao’s tip: laat Sint in dat geval terugreizen in de tijd. Een mop met een baard: rara, het is 12 meter lang en beweegt terug in de tijd: de bus naar Neede. Maar ook in Neede heeft Sint een slaapkamer. En wel in de Oale Smederieje aan de Borculoseweg 4. Sints voornaamste gereedschap lijkt daar een ouderwetse po. Om overal schijt aan te hebben, of als discrete opbergplek zijn voor zijn uitgeprinte QR-coronapas?

Sints slaapkamer in de Oale Smederieje in Neede.

Sints sanitaire 'gemak' in Neede?