Knunnekes verkopen City-Lido zes keer uit

Rokers in Achterhoek­se horeca klem na 2 uur 's nachts door verbod rookruim­tes

7:00 DOETINCHEM - Na 1 april mogen rookruimtes niet meer worden gebruikt in de horeca. In onder meer Doetinchem, hét uitgaanscentrum van de Achterhoek, komen rokers daarmee vanaf 2 uur ’s nachts in een lastig pakket.