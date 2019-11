KNVB deelt geen straf uit na gestaakte jeugdwedstrijd in Winterswijk

ZUTPHEN / WINTERSWIJK - Voetbalbond KNVB heeft de zaak rondom de gestaakte jeugdwedstrijd tussen FC Trias O12-1 en Be Quick Zutphen O12-1 geseponeerd. Bij deze wedstrijd zou de Zutphense jeugdtrainer Said Ezafzafi over de schreef zijn gegaan, maar de aanklager van de voetbalbond acht dit op grond van de verzamelde verklaringen niet bewezen.

De bewuste wedstrijd vond begin oktober in Winterswijk plaats. Scheidsrechter Frenken – een vrijwilliger van FC Trias – beëindigde de wedstrijd bij een 1-3 stand en met nog zo’n tien minuten te spelen.

Zeer opmerkelijk

Nu blijkt dat de staking geen gevolgen heeft voor één van beide clubs of voor de Zutphense jeugdtrainer, die boos is over het beeld dat van hem is geschetst. De staking kreeg veel aandacht omdat het in de Achterhoek zeer opmerkelijk is dat een pupillenwedstrijd het einde niet haalt.

‘Tranen in de ogen staan’

De wedstrijd kwam tot een einde nadat de zoon van Ezafzafi – aanvoerder van Be Quick JO12-1 – van het veld was gestuurd, volgens de Zutphenaren geheel onterecht. ,,Ik ben het veld ingelopen om hem op te vangen”, vertelt de jeugdtrainer. ,,Die jongen is 10 jaar, hij had de tranen in zijn ogen staan. Toen heb ik de scheidsrechter gevraagd wat er aan de hand was.”

‘Dit hoort niet op een voetbalveld thuis’

In de ogen van de scheidsrechter gebeurde dit op een manier die niet door de beugel kon. ,,Het gedrag van de trainer was voor hem reden om te zeggen van; dit hoort niet op een voetbalveld thuis, dit past niet bij de huisregels van FC Trias en daarom stop ik deze wedstrijd”, zo liet de Winterswijkse wedstrijdsecretaris Raymond Nienhuis in oktober weten.

‘Ik kan heel wat hebben’

Volgens Ezafzafi was er al eerder in de wedstrijd het één en ander voorgevallen. ,,Ik kan heel wat hebben, maar als het te bont wordt, dan probeer ik mijn kinderen te beschermen”, vertelt hij.

Dat de KNVB de zaak nu heeft geseponeerd, ziet Ezafzafi hooguit als een pleister op de wonden. ,,Ik kom uit een echte voetbalfamilie”, vertelt hij. ,,Wij doen er alles aan om iets voor het voetbal te betekenen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het heel jammer dat het zo is gegaan en dat het zo breed is uitgemeten. Dit heeft mij geschaad.”

