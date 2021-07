Koe slingert boerin over hek in De Heurne: slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

verleden leven Hans Groene (1942-2021) : ‘Die broek kan echt niet mevrouw. Trek even een jurk aan’

23 juli DOETINCHEM - Markant, dat was Hans Groene. Wie de persfotograaf, die tussen 1984 tot 2003 in Doetinchem werkte voor achtereenvolgens De Graafschapbode, het Gelders Dagblad en De Gelderlander, ontmoette, vergat hem niet snel. Groene was aanwézig, met zijn eeuwige grijns en aardappel in de keel.