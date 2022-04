Koeienkunst bij Koeientuin Kraanswijk: ‘Dit is heel knap gedaan’

met video Jules (79) voelt zich op zijn plek in Zutphense Knarrenhof: ‘Ik ga hier plezierig oud worden’

Het koffiezetapparaat staat te pruttelen op het aanrecht van het keukenblok en er staat een rijtje klapstoelen in wat de woonkamer moet worden. Verder is het appartement nog helemaal kaal. Maar over een maandje kan Jules Steenhuis vergenoegd vanuit een luie stoel van vier hoog uitkijken over het station van Zutphen en het centrum daarachter. Knarrenhof De Hof van Zutphen druppelt langzaam vol met bewoners.

26 april