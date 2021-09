Koen (29) uit Borculo viert einde van zware tijd met festijn vol foute Duitse muziek: ‘We zijn zo toe aan een feestje!’

Betsy Wormgoor lijsttrek­ker PvdA Berkelland: ’Niet bezuinigen, maar extra geld naar sport en cultuur’

14 september NOORDIJK - Betsy Wormgoor is opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Berkelland voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De Noordijkse is sinds 2018 fractievoorzitter in de huidige raad.