Koen Bouwman (28) uit Ulft naar Giro na hoogtestage in Colombia: ‘Tom Dumoulin en ik zijn er drie weken geweest’

Liveblog SV Urk neemt afstand van SC Genemuiden, belangrij­ke punten voor DVS’33 en Berkum en topper in Heerde eindigt onbeslist

Twee punten bedroeg het verschil tussen SV Urk en SC Genemuiden bij aanvang van deze speeldag. Maar door de late overwinning van SV Urk op DETO en het puntenverlies van de eerste achtervolger hebben de voormalig eilandbewoners een serieus gat geslagen. Ook in de Derde Divisie is de beslissing om het kampioenschap nabij, terwijl tweededivisionist HHC Hardenberg haar titelaspiraties in de ijskast moet zetten. Dat en veel meer gebeurde er op de laatste dag van april op de amateurvelden.

30 april