video Stemmen? Het kan ook in een bouwkeet op de grens van Nederland en Duitsland

10:52 WINTERSWIJK – Een twintigtal stemmen was de opbrengst in het mobiele stembureau, dat donderdagochtend op de grens van Winterswijk en Oeding was ingericht. Of dat genoeg is om het opkomstcijfer van de vorige keer te verslaan (36,6 procent) moet later blijken, maar burgemeester Joris Bengevoord kreeg ’s ochtends vroeg aan de Kottenseweg wel wat hij wilde: aandacht voor de Europese verkiezingen.