Koffie-to-go in Winterswijk? Neem er ook gelijk een stoel bij!

Inwoners De Hoven starten actie tegen zonnepane­len in geliefd groen gebied: ‘Hier is de reuring hoor’

7:02 Talloze zonnepanelen midden in de groene omgeving ten noorden van De Hoven. Inwoners van de wijk in Zutphen snappen niets van het plan van de gemeente om in De Overmarsch een zonnepark aan te leggen en komen in actie.