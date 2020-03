Koffieblom sluit na 21 jaar de deuren in Doetinchem

Superfans Damian en Sidney fietsen in weer en wind voetbal­lief­de Vorden achterna: ‘We hebben er al honderden kilometers op zitten’

11:11 Damian Piekaar (23) en Sidney Gout (24) zijn een bezienswaardigheid in het Gelderse voetballandschap. De twee maatjes zijn superfan van voetbalclub Vorden en bezoeken de uitwedstrijden van hun helden per fiets. In weer en wind, hoe ver het ook is.