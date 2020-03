Kogel door de kerk: mega-zonnepark op voormalige voetbalvelden in Baak

Het zonnepark wordt geen openbaar gebied, zoals bijvoorbeeld Solarpark De Kwekerij in Hengelo wel is. Dat telt een vergelijkbaar aantal panelen, die stroom opwekken voor ongeveer 550 huishoudens.



In Baak komt wel een bankje langs het wandelpad, met een bord met informatie over het zonnepark en de voormalige voetbalvereniging Baakse Boys. Die club fuseerde in 2013 met buurclub SV Steenderen tot SV Basteom. September 2015 werd er de laatste wedstrijd gespeeld, sindsdien ligt het sportpark braak.



Er was een plan voor een truckparking op het terrein, maar dat kwam iet van de grond. Daarna kwam het idee voor het zonnepark naar buiten, eerst met 4.800 panelen. Dat worden er dus bijna de helft meer. De gemeente stelt het terrein gratis beschikbaar.



Het zonnepark in Baak is niet het grootste van de Achterhoek en ook niet het enige initiatief. Zo ligt er langs de grens bij Winterswijk een plan voor een zonnepark met 250.000 panelen. Ook in bijvoorbeeld Gendringen, Langerak, Lievelde en Groenlo zijn plannen voor zonneparken met samen tienduizenden panelen.



In Azewijn werd in 2012 het eerste grootschalige zonnepark van de Achterhoek aangelegd, met 36.000 panelen, inmiddels goed voor stroom voor zo’n 1.300 huishoudens.



Voor het park in Baak onderzoeken de initiatiefnemers een samenwerking met AGEM (de Achterhoekse groene energiemaatschappij), zodat inwoners via AGEM groene energie uit de buurt kunnen afnemen.



Verder wordt uitgezocht of dorpsbewoners kunnen investeren in het zonnepark, met bijvoorbeeld zonnedelen. Meer informatie hierover volgt later.