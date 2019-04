Kok Bjorn Massop van Villa Ruimzicht: ‘Het park is mijn volkstuin, ter ere van mijn vader’

Als we elkaar spreken, deze donderdagochtend in het park rond Villa Ruimzicht, is chef-kok Bjorn Massop de avond tevoren teruggekeerd uit Italië.



,,Ik was bij een pastafabrikant. Daar heb ik weer nieuwe technieken geleerd. Ik heb hen daar ook laten zien wat ik doe met Nederlandse producten. Er was daar een oudere Italiaanse kok en hij was laaiend enthousiast. In Nederland willen we alles graag van ver halen. Ik wil de Nederlanders weer trots maken op wat er uit ons eigen land komt.’’



Het is Bjorn Massop (31) ten voeten uit. Altijd leergierig, altijd met zijn vak bezig en een man met een missie.