‘Koken is mooie manier om steentje bij te dragen’

Er staat deze zaterdag nasi op het menu. In de keuken van de Stadsboerin op het terrein van de voormalige Kruisberg-gevangenis is een klein groepje vrijwilligers bezig met het bereiden van deze middagmaaltijd voor Doetinchemse ouderen. Vrijwilligster Maike Weening houdt vier pannen tegelijk in de gaten. ,,Hoe dit is? Geweldig. Ik ben blij dat ik wat kan doen.”