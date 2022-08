Koken tegen eenzaamheid: Na drie jaar zwoegen kan gezamenlijke keuken Lichtenvoorde open

Wopereis is één van de vrijwilligers van de wijkvereniging die de afgelopen jaren talloze uren heeft besteed aan het bedenken, plannen en bouwen van de keuken. Een idee dat vlak voor de coronacrisis werd opgeworpen.



,,We zagen dat er behoefte was aan een keuken in ons wijkgebouw De Schoppe waar ruimte was om samen te koken. Onder meer om mensen die het financieel moeilijk hebben te helpen en die vereenzaamden uit hun sociale isolement te halen”, zegt Wopereis.