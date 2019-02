Kolibrievlinder overwintert nu ook in Nederland

AALTEN - De klimaatverandering blijft de natuur in Nederland beïnvloeden. De kolibrievlinder overwintert dit jaar voor het eerst in flinke aantallen in Nederland. Het diertje werd deze week onder meer in Aalten gezien.

,,Op 18 februari (afgelopen maandag, MP) zat ik samen met mijn echtgenote buiten in de tuin toen er opeens een kolibrievlinder voor onze neus verscheen’’, zegt Gerrit Stronks uit Aalten tegen de Vlinderstichting. Het bericht werd via de nieuwsbrief van natuurwebsite Nature Today verspreid. ,,Hij bezocht in een sneltreinvaart enkele van de vele krokussen die wij in de tuin hebben. Vlug naar binnen om een fototoestel te halen, maar hij was alweer verdwenen.’’

Lange tong

De kolibrievlinder dankt zijn naam aan zijn manier van voedsel verzamelen. Hij hangt als een kolibrie stil in de lucht voor een plant en zuigt dan met zijn lange tong de nectar uit de bloemen. Het diertje wordt sinds 2003 in de zomer in flinke aantallen in Nederland gezien. Het is afkomstig uit zuidelijker streken. ,,Het is een vlinder die van warmte houdt. In jaren waarin het hier extreem warm is, komt hij in flinke aantallen over’’, zegt Ineke Radstaat van de Vlinderstichting. Het jaar 2003 was zo'n jaar. Maar ook al wordt de vlinder sindsdien in de zomer veel in ons land gezien, overwinteren deed hij toch nog altijd in het zuiden, in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

Zachte winter

De afgelopen zomer was weer extreem warm. Opnieuw kwamen er erg veel kolibrievlinders naar Nederland. De hete zomer werd gevolgd door een zachte winter. Radstaat: ,,Nu probeert een flink aantal kolibrievlinders in Nederland te overwinteren. Hij kan tot ongeveer min tien graden hebben. Wordt het kouder, dan gaat hij dood.’’ De vlinders overwinteren door in een rustig hoekje in winterslaap te gaan. ,,Met het warme en zonnige weer van de afgelopen week is een aantal kolibrievlinders wakker geworden. We hebben tientallen meldingen gekregen uit het hele land.’’

Quote Hij kan tot ongeveer min tien graden hebben. Wordt het kouder, dan gaat hij dood. Ineke Radstaat , De Vlinderstichting

Klimaat verandert

,,Als vlinderliefhebbers vinden wij het natuurlijk leuk dat de soort in Nederland probeert te overwinteren. Aan de andere kant laat het ook zien dat het klimaat verandert. En of we daar blij mee moeten zijn, is natuurlijk de vraag’’, aldus Radstaat.