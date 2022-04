Kom kijken hoe het verder gaat met Rekkense Antonius: van kerk naar ontmoetingsplek?

REKKEN - Geen kerkdienst maar een open dag. Voormalig kerkgebouw Antonius is zaterdag 9 april het toneel van een open dag over... zichzelf. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn bezoekers welkom zich in het uit 1889 stammende gebouw te informeren over hoe het proces gaat om de kerk om te vormen tot een ‘huiskamer’ annex ontmoetingsplek en plek voor cultuur.

Initiatiefgroep Behoud Antonius Rekken (IGBAR) werkt al langer aan opties voor zinvol hergebruik van het kerkje aan de Lindevoort. Vorig jaar werd met een speciale kerkdienst afscheid genomen van de Antonius als kerkgebouw van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken. De kerk is een dierbare plek voor veel Rekkenaren; van trouw tot rouw en meer. De Antonius is ouder dan het grootste deel van het huidige kerkgebouw. Het kerkgedeelte werd eind negentiende eeuw herbouwd na een brand. De kerk werd oorspronkelijk in de veertiende eeuw opgetrokken; de toren stamt van rond 1650.

Bijzonder is dat de kerk lang ook Duitse kerkgangers trok. Waar katholieken na de reformatie over de grens kerkten in Zwillbrock, daar kwamen juist protestantse gelovigen over de ‘Münsterse’ grens om in Rekken ter kerke te gaan.

Volledig scherm Affiche voor de open dag, met daarop een combinatie van oud en mogelijk nieuw. © Werkgroep IGBAR

Studenten van de Jan des Bouvrie Academy van Hogeschool Saxion leefden zich eerder al uit op schetsplannen, voor de Antonius. En ook welstandsorganisatie Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) hebben naar het gebouw gekeken en naar wat wel en niet kan en mag worden aangepast.

De insteek is om het gebouw te gebruiken als plek voor ontmoeting en cultuur, waar het verleden een toekomst krijgt. tijdens de open dag is er een doorlopende presentatie met ideeën, foto’s, en tekeningen van de Antonius waarin getoond wordt hoe het kan gaan worden, maar ook wat er de afgelopen twee jaar zoal gebeurd is. Ook vorig jaar was er al een open dag om geïnteresseerden bij te praten. Leden van de initiatiefgroep zijn in de Antonius aanwezig om belangstellenden persoonlijk te informeren en vragen te beantwoorden.