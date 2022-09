Kom kijken waar en hoe planken ontstaan in de Boswachterij Ruurlo!

Per paardenhuifkar worden bosexcursies gemaakt, waarbij de boswachter vertelt over hoe het bos wordt beheerd. Deze maand zijn de boswerkzaamheden in Ruurlo weer begonnen, zodat alles extra actueel is. Welke bomen er allemaal groeien? Er is een bomenquiz, maar er lopen ook genoeg experts rond om het bij elke willekeurige boom voor te zeggen. Behalve over bomen gaat het over veel meer in het bos: ook Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is vertegenwoordigd om te vertellen over de Baakse Beek, en vrijwilligers van het IVN weten veel over allerlei natuuraspecten.