Komen Have a Nice Day en ligboxenstal Borculo in gevaar door uitspraak Raad van State?

De Raad van State oordeelde op 29 mei dat het landelijk Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer mag worden gebruikt om toestemming te geven voor plannen en projecten. Dit beleid is volgens de Raad van State in strijd met natuurrichtlijnen en bescherming van de Natura 2000-gebieden. Landelijk is hierdoor een streep gezet door 1600 bouwprojecten, in Gelderland alleen al zijn dit er 315.

Toch heeft Berkelland toestemming gegeven voor de omstreden bouw van een nieuwe ligboxenstal van een veehouderij aan de Lebbenbruggedijk en het Have a Nice Day-festival. van 30 augustus tot en met 1 september in openluchtheater ’t Galgenveld in Borculo. Beide locaties liggen vlakbij het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. Kan dat zomaar? Vragen GroenLinks en PvdA zich in schriftelijke vragen af aan het college van B en W.

Have a Nice Day

„Vanuit het Eibergse verleden weten wij dat Have a Nice Day een fantastisch evenement is, waar vele jonge mensen op af komen. Dit evenement moet blijven, echter vragen wij ons wel of deze locatie nu wel de meest geschikte locatie is. Wij hebben hier toch duidelijk onze vraagtekens bij, om in dit natuurgebied de aanwezige flora en fauna vanaf 30 augustus 13.00 uur tot en met 1 september 23.00 uur hiermee te belasten”, stellen Hans Pelle (PvdA) en Andra Weg (GL).

Quote Hebt u de vergunning van HAND nog getoetst aan de uitspraken van de Raad van State? Hans Pelle en Andra Weg, PvdA en GroenLinks

Ze willen weten waarom voor deze locatie is gekozen, of er bezwaren zijn binnengekomen en of de vergunning niet heroverwogen moet worden nu de Raad van State de PAS heeft vernietigd. Zo moesten de organisatoren van festivals op de luchthaven Twente nieuwe vergunningen aanvragen vanwege de PAS-uitspraak. „Hebt u de vergunning van HAND nog getoetst aan de uitspraken van de Raad van State?”, vragen Pelle en Weg.

Ligboxenstal

Ook willen beide partijen weten waarom er toch toestemming is verleend voor de bouw van een ligboxenstal aan de Lebbenbruggedijk. Is er overleg geweest met de provincie Gelderland hierover? PvdA en GL zetten vraagtekens bij de rechtsgeldigheid.