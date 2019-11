Komende jaren geen teruggave ozb voor huizenbezitters in Berkelland

Aan de ene kant miljoenen euro’s bezuinigen en aan de andere kant inwoners een cadeautje geven door ozb terug te geven? De oppositiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en OBL vonden dit al geen goed idee. Een amendement van de oppositie om dit verkiezingscadeau te schrappen werd in juli nog weggestemd door de coalitiepartijen CDA, VVD en GB. Dinsdag kwamen diezelfde coalitiepartijen in de gemeenteraadsvergadering over de begroting voor 2020 zelf met een soortgelijk amendement op de proppen om het verkiezingscadeautje aan de inwoners niet alleen in 2020, maar ook in 2021 en 2022 te schrappen. Het geld moet volgens VVD, CDA en GB in plaats daarvan in een investeringsfonds gestopt worden.