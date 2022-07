Komt coronagolf in Oost Gelre door de Zwarte Cross? GGD weet het niet: ‘Daaraan relateren is erg ingewikkeld’

Toch is het volgens de GGD moeilijk te bepalen of de vele coronainfecties aan het festival zijn te koppelen. ,,Besmettingen relateren aan een evenement blijft lastig, want je weet nooit zeker waar mensen zijn geweest. Zeker niet met een evenement als Zwarte Cross, dat mensen uit heel het land trekt. En die laatste groep hebben wij sowieso niet in beeld”, zegt een GGD-woordvoerder.



Daar komt bij dat voor de meeste mensen met klachten een zelftest voldoende is, zij hoeven zich niet bij de GGD te laten testen op corona. ,,Dat maakt een relatie leggen tussen Zwarte Cross en een eventuele besmettingspiek erg ingewikkeld.”