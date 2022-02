Komt de nieuwe curlingkampioen van het Almende? ‘Nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden’

Loopt er een toekomstig Olympisch kampioen op het schoolplein, dat deze dagen is omgetoverd tot een winters sportparadijs?



,,Ja, kom op Jet!”, roept Sarah (13) als haar vriendin de laatste curlingsteen gooit. Het is een bijzonder gezicht, de drie witte curlingbanen op het schoolplein in Silvolde. ,,Ik keek er zo naar uit om met de bezem voor de steen te vegen. Maar dit is geen echt ijs, dus we hebben helaas geen bezem”, zegt Jet (13).



Het enthousiasme is groot bij de leerlingen, de banen zijn continu bezet en het plezier straalt er vanaf. ,,Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden”, zegt Sarah. Jet vult aan: ,,En het is wat anders dan normale gym, leuk bedacht om dit te doen met de winterspelen.”



Gymdocent Freek Heinsbroek is enthousiast. ,,Tot drie weken geleden had ik nooit verwacht dat we zouden gaan curlen in mijn gymles. De sport heeft een beetje een stoffig imago, maar dat verdwijnt snel. De leerlingen genieten er van.”