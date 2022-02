Komt tbs’er van Frans T. (37),die begeleidster Oldenkotte aanviel, ooit nog vrij?

T. zat indertijd in de Rekkense tbs-kliniek na een veroordeling voor meerdere zedendelicten. In de zomer van 2012 leek het einde van zijn tbs in zicht te komen. Hij kreeg meer vrijheden en mocht, onder begeleiding, op verlof. Maar een begeleidster met wie hij een stuk ging fietsen trok hij in de buurt van de Duitse grens van de fiets. Hij ging haar te lijf. Een poging de medewerkster te doden mislukte, waarop T. er vandoor ging. Hij werd uiteindelijk teruggevonden na een massale zoektocht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Al snel wordt duidelijk dat T. de avond voor zijn daad een grote hoeveelheid Ritalin heeft gesnoven, een middel dat gebruikt wordt tegen ADHD maar voor mensen die dat niet hebben een gelijksoortige uitwerking heeft als speed.

Behandeling nog niet begonnen

De tbs’er kreeg voor de aanval op de medewerkster een celstraf van 5 jaar, en opnieuw een tbs met dwangverpleging. Na het uitzitten van zijn celstraf verblijft hij sinds twee jaar in de van Mesdagkliniek in Groningen. Daar is zijn behandeling nog niet begonnen. De reden daarvan is dat hij eerder behandelaars in Rekken een rad voor de ogen wist te draaien. Op dit moment is hij aangemeld voor de Pompestichting in Zeeland (Noord-Brabant), een instelling waar tbs’ers op de afdeling voor langdurig verblijf zitten. Bekeken wordt of er nog een kans bestaat dat T. alsnog een tbs-behandeling kan ondergaan, of de rest van zijn leven op de longstay moet blijven. De rechtbank verlengde zijn tbs met twee jaar omdat T. nog te gevaarlijk is om meer vrijheden te krijgen.