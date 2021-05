Komt warmte voor woningen in Borculo straks uit de fabriek?

Een warmtenet is ook bekend als stads- of blokverwarming. Het kan een duurzaam alternatief zijn voor aardgas, waarmee in ons land het grootste deel van woningen en andere panden worden verwarmd. Nog wel: om de klimaatverandering tegen te gaan, wil Nederland in 2050 helemaal gestopt zijn met het gebruik van aardgas. Over dertig jaar is het dus niet meer mogelijk om op gas te koken of te stoken.