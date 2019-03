Konijnen enten bij Kleindiervereniging Oost Achterhoek

Deze ziekte heeft de afgelopen jaren enorm veel slachtoffers geëist waarop de overkoepelende organisatie, de KLN, heeft besloten voor dieren die tentoonstellingen bezoeken een ent plicht in te stellen. Ook konijnen van hobbyhouders hebben baat bij deze enting, het is namelijk een gemene ziekte waarbij de dieren, zonder enige vorm van ziektebeeld, plotseling dood in het hok liggen.

Voor deze ziekte kan voorbehoedend geënt worden vanaf de leeftijd van 10 weken. Deze enting is voor particulieren met maar 1 of 2 konijnen behoorlijk prijzig. Als je echter lid wordt van onze vereniging (€15,00 voor volwassenen en €7,50 voor jeugdleden) kun je meedoen met de gezamenlijke enting en zijn de ent kosten bijzonder laag, namelijk tussen de €3,50 of €4,00 per dier.

Tevens worden binnenkort weer de kippen geënt. Het lidmaatschap van onze vereniging zorgt er ook dan voor dat de entingskosten bijzonder laag zijn.

De 1e entingsronde vindt plaats op zaterdag 6 april 2019 a.s. op een nader te bepalen adres in Eibergen of een andere plaats in de omgeving. Daarna volgen er, bij voldoende deelname, nog entdagen op 11 mei, 20 juli, 14 september en 12 oktober.