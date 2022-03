‘Koning’ Kris geeft middenveld Vorden 'body’ en leidt Vorden naar overwinning op DVC'26

‘Internet is voor Oekraïense vluchtelin­gen bijna een grotere levensbe­hoef­te dan een bed’

GROENLO - Vakantiepark Marveld in Groenlo biedt sinds kort noodopvang aan ruim 50 Oekraïense vluchtelingen. Hoe zorgt het team van de gemeente er, samen met het personeel van het park, voor dat de groep rustig en veilig kan bijkomen van hun vlucht uit oorlogsgebied? ,,Een bed is heel belangrijk voor ze, maar internet is bijna een nog grotere levensbehoefte.”

26 maart