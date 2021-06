Koningin Máxima plant klimaatboom in tuin van nieuw, duurzaam pand Winterswijks koffiebedrijf

WINTERSWIJK - Het flink vernieuwde en daardoor nu energie neutrale pand van Hesselink Koffie is donderdagmiddag feestelijk geopend door koningin Máxima. De vorstin kreeg onder meer een rondleiding door het gebouw, uitleg over de klimaatneutrale manier van produceren en ging in gesprek met klanten en leveranciers van Hesselink Koffie.

Aansluitend plantte ze een klimaatboom in de tuin. Hesselink Koffie werd in 1885 opgericht door de overgrootvader van de huidige eigenaar Gerrit Hesselink. Het familiebedrijf, sinds 2010 hofleverancier, heeft meerdere vestigingen in Nederland en een in Duitsland.

Amsterdamse prullenbakken

Met de aankoop van het naast het hoofdkantoor gelegen bedrijfspand aan de Rondweg-Zuid in Winterswijk, besloot Hesselink het over een duurzame boeg te gooien. Beide panden werden, middels een derde gebouw, met elkaar verbonden. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled en herbruikbaar materiaal.

Door dit de combineren met warmtepompen en zonnecollectoren, is het nieuwe pand nu volledig CO2 neutraal. Ook de omgeving is door Hesselink aangepakt. Rondom het bedrijf ligt een tuin met daarin een retentievijver, vleermuis- en vogelkasten, tal van inheemse planten en afgedankte Amsterdamse prullenbakken die in Winterswijk een tweede leven hebben gekregen.

Koffiedrab

Hesselink heeft al geruime tijd de focus op ‘groen’ bezig zijn. Zo werd het merk eerder al eens uitgeroepen tot een van ’s lands groenste koffiemerken.

Sinds een aantal jaar wordt de koffiedrab van Hesselink bij het in Rotterdam gevestigde bedrijf Rotterzwam omgezet naar kweekgrond voor oesterzwammen. Ook is er een samenwerking met Unwaste, dat de koffiedik verwerkt in handzeep.