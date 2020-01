Koninklijk lintje tussen kraaiende hanen in Neede

NEEDE - Op de achtergrond kraaien de hanen. De hokken met konijnen en vogels staan in lange rijen in een vrijwel lege zaal. Alle deelnemers aan de kleindierententoonstelling zijn in de kantine, waar een koninklijke onderscheiding wacht op uitreiking.

Volledig scherm Burgemeester Joost van Oostrum met Jan Krooshof en zijn vrouw Ria, nadat Van Oostrum hem een koninklijke onderscheiding heeft opgespeld, op de Spilbroekshow in Neede. © Marieke Amelink

De familie houdt zich enigszins schuil achter in de hoek van de kleine kantine. De burgemeester is er zogenaamd om prijzen uit te reiken, nu de wethouder ziek is. En Jan Krooshof (68 jaar) heeft nog even niks in de gaten. De supervrijwilliger is ruim vijftig jaar lid van van de Needse Pluimvee- en Konijnenfokvereniging (NPV) en vele daarvan ook actief ten dienste van collegafokkers. Naast volleybaltrainingen en werk voor speeltuin De Berg, voldoende inzet voor een koninklijke onderscheiding.

Brede grijns

Pas op het moment dat voorzitter Dinant Rohaan hem naar voren roept, gaan bij Krooshof wat belletjes rinkelen. Op zijn gezicht verschijnt een brede grijns, die er de eerste uren niet af te poetsen valt. Samen met zijn echtgenote wordt hij door Rohaan en burgemeester Joost van Oostrum in het zonnetje gezet en van het bijbehorende lintje voorzien.

NPV vroeg duurzaam

Van Oostrum wijst erop dat de NPV al vroeg aan duurzaamheid deed. Krooshof heeft namelijk het hergebruik van materiaal zeer ver doorgevoerd. Het is één van de bijzonderheden die zijn vermeld, bij het voordragen voor de onderscheiding.

Voor Krooshof zelf is het alles behalve bijzonder. „Dat is de manier waarop je bent opgevoed", relativeert hij. „Bij ons op de boerderij werd alles hergebruikt. Er werd niks weggegooid. en nog steeds gooi ik zo weinig mogelijk weg. Dat heb ik automatisch hier ook opgepakt.”

Vakantie in het kippenhok

Hij was nog een kind toen hij in 1966 lid werd van de NPV. „Toen ik een jaar of 18, 19 was, heb ik een tijdje geen dieren gehad. Maar na het trouwen, heb ik gelijk de eerste vakantie een kippenhok gebouwd", beschrijft hij. Van Oostrum vertelt dat de dierenliefde zelfs zo groot is, dat op vakantie gaan er voor Jan niet in zit. Zelf stelt hij: „Als ik met dieren bezig ben, vind ik dat prachtig.” Krooshof wijst erop dat zijn vrouw dat wel compenseert met af een toe een reisje met een vriendin. „Dat is toch goed, zo...”

Krooshof is 1 van de 6 vrijwilligers die de dieren in het AJG ter Weemepark verzorgen. Dat betekent 1 keer in de zes weken voeren en schoonmaken bij de eenden in de vijver, de damherten in het hertenkampje en de kippen, pauwen en geiten die er rondlopen.

Vogelgriep

Binnen de vereniging helpt hij waar hij kan, geeft veel adviezen aan collegafokkers, maar verzorgt bijvoorbeeld ook de logistiek voor de jaarlijkse Spilbroekshow. Wat dit keer wat extra rompslomp opleverde vanwege de kans op vogelgriep. Zou er een ophokplicht komen, dan moesten alle kippen en eenden thuis blijven en kwam eenderde van de zaal leeg te staan. „Dan moet je a la minute kunnen schakelen. Daarom heb ik twee plattegronden gemaakt.”

Buurman en vader

Ook Trefpunt De Berg kon vele jaren rekenen op hand- en spandiensten. Krooshof woonde naast de speeltuin en was sleutelhouder. Bij klusjes stond hij als buurman en vader direct klaar. Krooshof is verhuisd en de activiteiten bij het huidige ontmoetingscentrum annex speeltuin zijn gestopt. „Ik kom er alleen nog om te biljarten", vertelt hij, met nog steeds die brede lach op zijn gezicht.