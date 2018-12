Koninklijke eer voor koorvoorzitter Theo Wolters in Terborg

Lochemse synagoge krijgt zijn ‘voorhang’ terug

9:00 Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag de zogenoemde voorhang onthuld in de Lochemse synagoge. Het prachtige joodse gordijn (‘een van de mooiste van Europa’) verdween in de Tweede Wereldoorlog uit de sjoel aan de Westerwal. Het werd begin dit jaar teruggevonden in Amsterdam. Na een restauratie is het terug op zijn oorspronkelijke plek.