Koninklijke eer voor mede-organisator wegraces op Varsselring

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst speldde hem het lintje op dat hoort bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, tijdens de ledenvergadering van de Harmonie Vorden in het Kulturhus in Vorden.



Bunkers is sinds 1975 secretaris van de harmonie en organiseert ook diverse activiteiten. Daarnaast is hij vanaf 2002 penningmeester van HAMOVE in Hengelo, waar hij ook zitting heeft in de commissies Touring en Veteraanmotoren. Daarvoor organiseert hij onder meer tourritten en rallyritten en is hij ook actief tijdens de jaarlijkse offroad- en wegraces op de Varsselring.



Daarnaast is de Vordenaar sinds 2014 lid van de programmacommissie van het Kulturhus en draagt hij bij aan de programmering, PR én communicatie. Ook verleent hij hand- en spandiensten bij de meeste activiteiten van het Kulturhus.