Koninklijke erepenning in Haarlo voor 100-jarige muziekvereniging De Eendracht

Achterhoek­se VVD woedend dat N18 niet vierbaans wordt: ‘We worden geschof­feerd’

LICHTENVOORDE - Er bestaat woede over het voorstel om de Achterhoekse verkeersader N18 definitief níet vierbaans te maken. ,,We worden geschoffeerd, anders kan ik het niet zeggen”, zegt Kees Porskamp, die zich namens de VVD-fracties in de Achterhoek hard maakt voor het verbreden van de N18.

16 september