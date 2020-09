Koninklijke Onderscheiding voor Fons te Plate van bloemencorso uit Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Burgemeester Annette Bronsvooret van Oost Gelre heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Fons te Plate uit Lichtenvoorde. Te Plate is 25 jaar lid van de bloemencommissie van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Hij is benoemd tot tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond vrijdagmiddag plaats, normaal gesproken de middag van de (gratis) uitgifte van de dahlia’s door de bloemencommissie aan diverse groepen en de kinderbloemenwagens. Na een uiteenzetting van de bijzondere verdiensten kon Fons te Plate het lintje in ontvangst nemen. Het opspelden gebeurde buiten door zijn zoon Pascal.

Bloemencorso

Te Plate doet al jaren vrijwilligerswerk voor het bloemencorso in Lichtenvoorde. Zo is hij al sinds 1972 lid van Corsogroep Lansink-Bluiminck. Hij is betrokken bij de wagen en als bloemenman verantwoordelijk voor de dahliavelden van de groep. Hij besteedt veel aandacht aan het onderhoud van de velden en het controleren van de dahliaknollen.

Tussen 1989 en 2015 was Te Plate verantwoordelijk voor de jaarlijkse opbouw en afbouw van de tent waarin de corsowagen werd gebouwd. In 2016 was hij betrokken bij de bouw van de nieuwe hal voor Lansink-Bluiminck. En tussen 1993 en 2017 was hij bestuurslid voor de corsogroep. Onder zijn leiding werd in de Hamalandhal in Lichtenvoorde de speciale vloer gelegd en de extra tribune opgebouwd bij de eredivisie-thuiswedstrijden van Longa ’59.

Verder is Te Plate namens de SBL al 25 jaar hoofdverantwoordelijke voor de inkoop en verkoop van dahlia’s aan eigen corsogroepen, maar ook aan andere corsoplaatsen. en is hij vanaf de aanleg in 2015 betrokken bij de corsotuin aan de Richterslaan in Lichtenvoorde.

Tenslotte is Fons te Plate lid van het Gemengd Koor Lichtenvoorde. Hij verzorgt al jaren de voorbereidingen voor repetities en uitvoeringen, zoals het klaarzetten van de stoelen, het podium en de piano bij concerten. Hij heeft ook kort bestuurswerk gedaan voor het koor.