Koninklijke onderscheiding voor klootschieter Bennie Smeenk

Smeenk is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor het totaal aan vrijwillige activiteiten op het terrein van gezondheid, sport en cultuur.

Smeenk is oprichter (in 1970) en bestuurslid van Klootschietvereniging Zwolle. In de afgelopen 50 jaar is hij secretaris en voorzitter geweest. Hij is nu nog steeds bestuurslid van de vereniging, die ongeveer 65 leden telt.