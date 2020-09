Koninklijke onderscheiding voor Rietmolenaar Vincent Lansink

RIETMOLEN - Vincent Lansink (62) is donderdagavond in zijn woonplaats Rietmolen koninklijk onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap.

Vincent Lansink is door de koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland mocht hem gisteravond de koninklijke onderscheiding uitreiken. De versierselen werden Lansink opgespeld door zijn vrouw Annie. Dit gebeurde in een bestuursvergadering van de Stichting Gemeenschap Rietmolen in de Dorpsaccommodatie aan de Pastoor Van Everdingenstraat.

Lansink is al ruim 31 jaar actief voor het algemeen belang in Rietmolen. Hij begon in de functie van elftalleider en was lid van de technische commissie bij de Voetbal Vereniging Rietmolen tussen 1989 en 2014.

Inzet

Vervolgens was en is hij al decennia voorzitter van de Stichting Gemeenschap Rietmolen, een functie die hij al vanaf 1995 bekleedt. Verder is Lansink medeoprichter en vrijwilliger bij de Stichting Kerkepaden. De Rietmolenaar is er al sinds 2004 bij betrokken. Sinds 2009 is hij vrijwilliger bij de Dorpsaccommodatie Rietmolen (2009-heden).

"Zijn inzet was en is van grote waarde voor de samenleving", aldus Van Oostrum. En: "Die beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten ontvangt de heer Lansink hiervoor de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau."

Volledig scherm Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland reikt koninklijke onderscheiding uit aan Vincent Lansink tijdens bestuursvergadering. Zijn vrouw Annie reikt de onderscheiding uit. © Frans Nikkels