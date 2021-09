Koninklijke onderscheiding voor theaterdirecteur Ineke van Empel

WINTERSWIJK - Theaterdirecteur Ineke van Empel is woensdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk tijdens haar afscheid in Theater De Storm.

Van Empel trad in december 2009 aan als directeur bij het theater. In de twaalf jaar dat ze leiding gaf aan De Storm, zorgde ze ervoor dat het bedrijf onder andere financieel weer gezond werd.

Ook bouwde we een uitgebreid netwerk op in Winterswijk, wist ze het vertrouwen van de gemeente te herwinnen en haalde ze de banden met het bedrijfsleven weer aan. Daarnaast zocht Van Empel de samenwerking op met culturele instellingen in de regio, zoals de schouwburgen in Lochem en Doetinchem en de culturele centra in Eibergen en Lichtenvoorde.



Steengroeve Theater Winterswijk

Naast haar werkzaamheden als theaterdirecteur zette Van Empel zich jarenlang op vrijwillige basis in voor verschillende verenigingen en stichtingen in Winterswijk. In 2011 werd zij penningmeester in het bestuur van de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk.

Vanaf 2014 was ze ook actief als penningmeester en bestuurslid bij de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, vervulde zij vanaf 2014 de functie van secretaris in het dagelijks bestuur van de Stichting Winterswijk Marketing en had ze verschillende bestuursfuncties bij de Rotaryclub Winterswijk.