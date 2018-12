Koninklijke onderscheiding voor tophuisvrouw Ina Friese

De Terborgse is jarenlang voorzitter geweest van de huisvrouwenvereniging in de Achterhoek. ‘Haar tomeloze inzet heeft geleid tot een versterking van de afdeling en uitbreiding van de activiteiten. Het is aan haar te danken dat het Vrouwennetwerk zichtbaar en bekend is in Doetinchem en omgeving’, schrijft de gemeente in een persbericht.