Kooplieden zien verplaatsen Doetinchemse zaterdagmarkt niet zitten

,,Het klinkt mooi, de winkels en de markt combineren”, zegt Nick Hendriksen, die op zaterdag met zijn viskraam op de Doetinchemse markt bij het stadhuis staat. ,,Natuurlijk, als het elkaar versterkt is dat positief. Maar ik heb de agenda er op nagekeken en er zijn jaarlijks zo’n tien evenementen op het Simonsplein. De spiegeltent staat er met carnaval, in de winter is er een schaatsbaan, in de zomer is er een fontein voor de kinderen en in november wordt Sinterklaas er ingehaald. Moet de markt dan wijken?”



Twee weken geleden kwam naar buiten dat centrummanager Jos Tiemessen en de winkeliersvereniging OVD voorstander zijn van het verplaatsen van de zaterdagmarkt naar het Simonsplein. De marktkooplieden zouden zich moeten opstellen rond de Catharinakerk. Volgens Tiemessen kunnen markt en winkeliers elkaar versterken. Daarbij zou het alleen gaan om de zaterdagmarkt (30 kooplieden met meerdere kramen). De dinsdagmarkt (93 kooplieden met meerdere kramen) zou vooralsnog te groot zijn om naar het stadscentrum te verplaatsen.