Koperdieven trekken politiebureau leeg: ‘Ze hebben alles van de muur getrokken, ook leidingen waar nog druk op stond’

De diefstal werd maandagmorgen ontdekt door werklieden. Wanneer de dieven precies hebben toegeslagen, is nog onbekend. ,,We vermoeden dat het in de nacht van zondag op maandag is geweest”, zegt Saris. ,,Maar helemaal zeker weten, doen we dat niet. Daarom vragen we iedereen die iets gezien heeft, zich bij ons te melden.”

Bij de inbraak zijn naast de waterleidingen, ook stroomkabels uit de muur getrokken. ,,Ze hebben voor flink wat schade gezorgd”, zegt Saris. ,,Omdat er nog druk op de waterleiding stond, is het cellencomplex in de kelder van het gebouw helemaal volgelopen. Inmiddels is het water afgesloten.”

Bouwwerkzaamheden

Het voormalige politiebureau in Winterswijk wordt op dit moment omgebouwd naar acht jongerenappartementen. Alle werkzaamheden die vergunningsvrij uitgevoerd mogen worden, zijn door de projectontwikkelaar al in gang gezet. ,,Voor de rest moeten we wachten op de vergunning”, liet projectontwikkelaar Hans Siebes eerder al weten.

Het plan is de appartementen in mei of juni klaar te hebben voor verhuur. Of dit moment door de diefstal verder naar achteren geschoven moet worden, is nog onbekend.

,,Dat moeten we nog bekijken”, laat Siebes weten. ,,Ik werd vanmorgen vroeg gebeld met het bericht dat er was ingebroken en dat de kelder vol water stond. In hoeverre dat invloed heeft op onze werkzaamheden, moeten we nog bekijken. Het is in ieder geval erg vervelend.”

Naast het koper is er ook wat gereedschap gesloten. De politie vraag iedereen die iets gezien heeft zich bij hen te melden. ,,Bijvoorbeeld als iemand camerabeelden heeft waar de daders mogelijk op te zien zijn”, zegt Saris.