Kopzorgen om DZC’68-duo Blasman en Hebbink

De vlag kan uit: Slingeland heeft nu ook akkoord met zorgverze­ke­raar Menzis

Het heeft langer geduurd dan gehoopt en verwacht, maar uiteindelijk is er toch witte rook gekomen: ziekenhuis Slingeland in Doetinchem en zorgverzekeraar Menzis hebben eindelijk een akkoord bereikt over de vergoedingen van behandelingen.