Kormelink: kap houtwal ‘onderhoud’

RIETMOLEN/BORCULO - Ondernemer Walter Kormelink ziet het rooien van de houtwal parallel aan de Tolhuisweg tussen het complex van Aannemersbedrijf Kormelink en de nieuwe N18 als ‘periodiek onderhoud of dunning'. Dat verklaarde hij maandagavond in de onafhankelijke bezwarencommissie van Berkelland.

Omdat de houtwal groter was dan 10 are dan wel als rijbeplanting meer dan 20 bomen telde, zouden de werkzaamheden onder de Boswet vallen. In Kormelinks optiek was daarom geen sprake van illegale kap.

Gemeentelijke toezichthouders legden eind januari het compleet kappen van de houtwal stil. Vanaf de Haaksbergseweg/N315 waren inmiddels over de eerste tientallen meters de meeste bomen omgezaagd. Daaronder acht of negen grote eiken. Door het gat dat door het vellen van de bomen is ontstaan is vanaf de nieuwe N18 het complex van Kormelink opvallend zichtbaar. Kormelink wilde destijds niet op de kwestie reageren.

Sinds de stillegging van de velling heeft Kormelink toestemming gekregen om op te ruimen wat is gekapt en is ook een aangezegde dwangsom van 10.000 euro van tafel. Voor de bezwarencommissie trok Kormelink zijn bezwaar in. Als de gemeente hem herplant oplegt, kan hij daar namens de Kormelink Holding eventueel opnieuw een zaak van maken.